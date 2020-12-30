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Ретропоезд «Жигулевский экспресс» отправят из Самары в праздники

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В Самаре пройдет торжественное отправление ретропоезда «Жигулевский экспресс». Пассажиры ознакомятся с достопримечательностями Самарской области.

Во главе ретропоезда встанет паровоз «Лебедянка». В состав включены комфортабельные вагоны с сидячими местами и вагоны категории СВ. Поезд оснащен экологически чистыми туалетными комплексами, а также системой поддержания микроклимата. Об этом пишет НИА «Самара».

Интерьер поезда выполнен в стилистике конца XIX–начала XX веков. Специалисты использовали винтажные атрибуты, а также организовали тематические фотозоны и новогодний декор.

Поезд отправится из Самары в Жигулевск 4 января в 9:10. Обратное прибытие запланировано на 21:50. В пути следования для пассажиров организуют новогоднюю программу и знакомство с достопримечательностями.

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