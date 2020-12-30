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Главы РФ и Узбекистана заявили о стремлении укреплять союзнические отношения

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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого они подтвердили стремление двух стран укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства. Об этом сообщили в среду, 30 декабря, в Кремле.

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«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

По данным Кремля, в ходе разговора Владимир Путин высоко оценил председательство Узбекистана в СНГ в 2020 году.

«Кроме того, подчеркнута важность получения республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — уточняется в сообщении.

Ранее в этот день Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы двух государств обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19. Стороны выразили удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана. Были обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, президенты обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года.

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