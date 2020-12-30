В Госдуме рассказали о преимуществах закона о молодежи

Закон о молодежи устанавливает единые подходы, термины, понятия, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления к сфере молодежной политики, рассказал «Известиям» соавтор документа, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в среду, 30 декабря.

«Этот закон рамочный, он не ограничивает регионы и муниципалитеты там, где действуют уже меры поддержки молодежи, молодых семей и специалистов. Имеется в виду, что все меры поддержки, которые уже есть, в соответствии с этим законом не будут сворачиваться», — сказал Дмитрий Вяткин.

Дополнительные меры поддержки за счет установления новых возрастных рамок молодежи могут получить более 10 млн человек по всей стране, отметил депутат.

В то же время дополнительные меры поддержки в регионах не появятся автоматически с вступлением федерального закона в силу.

«В соответствии с 184-ФЗ об общих принципах организации госвласти в субъектах Российской Федерации на приведение в соответствие с законодательством РФ региональных законов дается полгода», — заключил парламентарий.

В свою очередь председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала «Известиям», что принятый закон стал продолжением тех поправок, которые были приняты в Конституции России. В частности, в Конституции впервые появилось понятие «молодежная политика».

Также в 114 ст. Основного закона появилась поправка о том, что правительство России обязано системно оказывать поддержку волонтерским организациям, добавила Амельченкова.

«Для нас как для волонтеров очень важно, что одним из направлений организации молодежной политики является вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. И пандемия показала еще раз, насколько дано развивать волонтерскую деятельность. И действительно, добровольцы, а это в первую очередь молодежь, готовы помогать государству в самых сложных ситуациях Это и волонтеры-медики, которые работают в красных зонах, и те добровольцы, которые помогали ветеранам Великой Отечественной войны, помогали пожилым людям приносить продукты, необходимые медикаменты», — подчеркнула председатель центрального штаба «Волонтеров Победы».

Также она обратила внимание, что законопроект проходил широкое обсуждение с участием молодых людей и молодежных организаций, чьи предложения депутаты в итоге учитывали.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

Документ регулирует права в сфере молодежной политики, закрепляет на федеральном уровне понятия, используемые в этой сфере, такие как «молодежь», «молодая семья», «молодые специалисты». Также вводится новое понятие — «специалист по работе с молодежью».

Кроме того, теперь к молодежи относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а значит, численность молодежи в России увеличится более чем на 12 млн человек и должна превысить 41 млн. Таким образом, больше граждан смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Цели и основные направления молодежной политики расширяются. Теперь сюда относятся гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой и спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как объяснила ранее в декабре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, увеличение возрастного промежутка, в рамках которого люди считаются молодежью, является общемировым трендом, так как все возрастные группы немного «омолодились».