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Правительство выделило около 500 млн рублей на создание технологической долины МГУ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 487 млн рублей на создание инфраструктуры инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Документ опубликован во вторник, 29 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, контроль за использованием средств поручено осуществлять МГУ с предоставлением доклада до 1 августа 2021 года.

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют «Научно-технологической долиной МГУ».

В 2019 году идею создания научно-технологической долины МГУ поддержал президент России Владимир Путин. Первые два объекта он поручил открыть в ближайшие два года, а полностью инфраструктура научного городка МГУ должна быть готова к 2025 году.

Ранее, 29 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что научно-технологическую долину МГУ создадут на месте бывшей свалки строительного мусора. По его словам, рабочие уже начали расчистку этой территории.

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