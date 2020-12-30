ЕС и Британия подпишут соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit

Спустя нескольких месяцев трудных переговоров Евросоюз и Великобритания в среду, 30 декабря, подпишут соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit. Об этом сообщило «Би-би-си».

Церемония состоится в Брюсселе в Совете ЕС в 09:30 (11:30 мск). Со стороны Европейского Союза документы заверят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Затем уже в Лондоне под соглашением поставит свою подпись премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон.

«Теперь мы откроем новую страницу в истории нашего народа, заключая торговые сделки со странами по всему миру в дополнение к уже достигнутым нами соглашениям с 63 государствами и подтверждая роль глобальной Британии как либеральной, открытой миру и несущей добро силы. Те из нас, кто призывал к тому, чтобы Британия покинула ЕС, никогда не добивались разрыва с нашим ближайшим соседом», — говорится в тексте речи Джонсона, с которой он намерен обратиться к депутатам британского парламента.

Глава британского правительства отмечает, что Brexit не стал разрывом с ЕС, а лишь разрешил вопросы, много десятилетий осложнявшие отношения Соединенного Королевства с другими странами Европы и теперь Великобритания, станет для Евросоюза «дружелюбным соседом», всегда готовым работать рука об руку с Брюсселем при условии совпадения их интересов.

Глава британского правительства отмечает, что Brexit не стал разрывом с ЕС, а лишь разрешил вопросы, много десятилетий осложнявшие отношения Соединенного Королевства с другими странами Европы.

Всего стороны подпишут три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

В понедельник комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) одобрил временное применение торгового соглашения ЕС и Великобритании с 1 января 2021 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 декабря сообщила, что Евросоюз и Великобритания спустя месяцы непростых переговоров достигли договоренности о будущем партнерстве после Brexit.

Голосование в парламенте Великобритании по законопроекту о торговом соглашении с Евросоюзом состоится 30 декабря. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года.

Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Россия положительно оценивает сделку Евросоюза и Великобритании. По его словам, благодаря этой договоренности одним потрясением в международных отношениях стало меньше.