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Байден заявил об отставании вакцинации в США от необходимых темпов

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Избранный президент США Джо Байден во время своего выступления в Делавэре, во вторник, 28 декабря, заявил, что вакцинация от COVID-19 в США идет слишком медленно и улучшение обстановки с коронавирусной инфекцией может не быть до марта. Трансляция велась на Youtube канале телеканала NBC.

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«Дела станут хуже, прежде чем стать лучше. Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидишь улучшения до марта», — сказал он.

Как отметил демократ, усилия администрации Дональда Трампа «далеко отстали» от необходимых, и если продолжать действовать нынешними темпами, то потребуются «годы, а не месяцы», чтобы привить большинство американцев.

Однако, предупредил Байден, даже при резком ускорении производства и вакцинации уйдут месяцы на то, чтобы привить большинство населения.

21 декабря стало известно, что 78-летний Джо Байден сделал прививку от коронавируса. Инъекцию Pfizer ввели врачи в клинике штата Делавэр.

Избранный американский президент, подчеркнул, что ему было важно продемонстрировать необходимость быть готовыми к вакцинации. Также прививку сделали супруге будущего президента США. Через некоторое время Байдены получат вторую часть вакцины.

По данным портала Worldometer, на 28 декабря в США зафиксированы более 19,9 млн случаев COVID-19, почти 345,8 тыс. человек умерли и 11,8 млн пациентов выздоровели.

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