В России на 13% выросло число аварий с неисправными машинами

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года произошло 6955 ДТП с технически неисправным транспортом, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросло и число погибших в таких авариях — на 7,3%.

Практически треть ДТП с неисправными автомобилями приходится на Красноярский край — 1 563 случаев. Далее следуют Новосибирская область (915), Ставропольский край (391), Москва (270) и Нижегородская область (265).

Одной из главных причин старения личного автопарка стали финансовые проблемы автовладельцев, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

«В этом году первичный рынок автомобилей сильно пострадал, а на вторичном, напротив, произошел значительный рост продаж. Такая же тенденция прослеживается и в спросе на шины», — рассказал «Известиям» председатель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.

По его словам, Красноярский край является активным потребителем вторичных японских машин. Большинство подержанного транспорта автовладельцы приобретают у жителей Дальнего Востока.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%