В 2021-м отпуск на родине намерены провести около 40% российских туристов

В 2021 году 27,5 млн наших соотечественников (39,5% регулярно путешествующих) планируют отдохнуть в России. Это следует из расчетов НИУ ВШЭ, сделанных на основе онлайн-опроса и данных Росстата.

Внутренние туристы могут принести отрасли от 1 до 1,5 трлн рублей, посчитали в университете, исходя из средневзвешенных трат 36,4 тыс. рублей на человека. Столько в среднем тратили туристы на отпуск в уходящем году.

«Это потенциальные расходы на путешествия внутри страны, в том числе расходы на билеты, проживание, питание, посещение достопримечательностей и т.д.», — пояснил ведущий эксперт отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Борис Щиголев.

В целом, согласно проведенному анализу, в поездках по стране заинтересованы 41,6 млн человек.

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