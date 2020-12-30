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Названы самые «валютозависимые» города России

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В этом году снизилась доля россиян, которые хранят иностранную валюту на депозитах и в наличной форме, выяснил в ходе опроса жителей 37 городов Сбер Управление Активами. Из 61% российских семей, которые откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее — 62%), большинство граждан (87%) предпочитают рубли. В прошлом году этот показатель был выше – 94%. Аналогичная ситуация наблюдается и по иностранным валютам. Причем 19% людей, формирующих денежный запас, вкладывают часть этих средств в валюту (в прошлом году — 23%). Однако эти данные не свидетельствуют о том, что россияне стали меньше копить в рублях или в валюте.

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Среди «сберегательных» валют с большим отрывом лидирует доллар, доля которого за год не изменилась: 11% от тех кто делает накопления, отмечается в исследовании Сбера. За ним следуют евро (6%, годом ранее — 9%) и иные валюты (2%, годом ранее — 3%).

В 20 из 37 городов, жители которых участвовали в опросе, доля доллара превышает средний показатель. Например, в Красноярске в него вкладывают средства 17% людей, имеющих сбережения, в Казани — 16%, в Москве и Ярославле — 15%, в Краснодаре и Иркутске — 14%. Годом ранее рэнкинг по популярности доллара возглавляли москвичи. Кстати, этот факт также подтверждает переток валюты из наличной формы и с вкладов на фондовый рынок, поскольку в столице больше инвесторов, которые имеют значительные суммы и аппетит к риску.

Еще одно изменение: если в 2019-м Санкт-Петербург стал единственным российским городом, жители которого предпочли евро, то в 2020-м и петербуржцы переключили своё внимание на американскую валюту.

Если составить рэнкинг «валютозависимости» по корзине из четырех основных иностранных денежных единиц, в которые вкладываются россияне, то на первом месте Красноярск (24,2%), на втором — Москва (23,4%), третье разделили Казань и Ярославль (23,3%). Далее следуют с 22,3% Санкт-Петербург и Тольятти, у Воронежа — 21, 5%, у Краснодара — 21,3%. Также выше среднего показателя в 19% доля вложений в валюту в Хабаровске, Иркутске, Набережных Челнах и Тюмени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Валютозамещение: доля россиян с вкладами в долларах и евро снизилась

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