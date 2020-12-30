Центр интеллектуального чтения открылся в Перемышле

На базе Центральной районной библиотеки в Перемышле Калужской области открылась библиотека нового поколения. В учреждении создали центр интеллектуального чтения и экспериментальной деятельности. В торжественном открытии принял участие министр культуры региона Павел Суслов.

В здании обустроено современное библиотечное пространство, значительно обновился книжный фонд и дизайн, появилась новая мебель, интерактивное и мультимедийное оборудование. Библиотека разделена на тематические зоны — индивидуального чтения, обучения компьютерной грамотности, реализации проектной деятельности и проведения мастер-классов, созданы условия для пользователей с ограниченными возможностями. Об этом пишет газета «Весть».

Ранее в Калуге установили бюст писателя Николая Островского, автора романа «Как закалялась сталь». Изваяние теперь расположено у здания Областной специализированной библиотеки для слепых, которая носит его имя. Бюст стал подарком учреждению, которому в этом году исполняется 65 лет.