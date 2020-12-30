Мужчина под Екатеринбургом угнал машину «скорой» у прибывших на вызов медиков

Житель Свердловской области угнал машину скорой помощи, прибывшую к пожилой женщине. Инцидент произошел в селе Новоалексеевка.

Пока бригада медиков работала, мужчина угнал автомобиль и уехал в соседнюю деревню Старые Решеты, расположенную на расстоянии 7 км. Затем он бросил машину, забрав с собой регистратор.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, подозреваемого уже задержали полицейские.

В конце ноября в Москве задержали мужчину, который избил водителя такси и уехал на его машине. Для того чтобы поймать угонщика, в столице объявляли план «Перехват».