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«Барселона» вничью сыграла с «Эйбаром» в матче чемпионата Испании

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Футбольные клубы «Барселона» и «Эйбар» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Матч прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне во вторник, 29 декабря, и завершился со счетом 1:1.

У «Эйбара» гол на 57-й минуте игры забил Кике Гарсия, у хозяев поля счет сравнял на 67-й минуте Усман Дебеле. При этом на восьмой минуте «Барселона» могла пробить счет, но Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти, пробив мимо ворот, пишет «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Барселона» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 25 очками, «Эйбар» на 14-м месте с 16 очками.

Отмечается, что форвард «Барселоны» Лионель Месси пропускал этот матч по решению тренерского штаба из-за проблем с правой лодыжкой. Кроме того, из-за травм отсутствовали Жорди Альба, Ансу Фати, Жерар Пике, а также Серхи Роберто.

О проблемах Месси с лодыжкой в ноябре заявлял главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед матчами квалификации ЧМ-2022 против команд Парагвая и Перу.

23 декабря Лионель Месси вошел в историю мирового футбола после игры «Барселоны» против «Вальядолида» как лучший бомбардир, который забил наибольшее число голов за один клуб. Ему удалось обойти даже бразильца Пеле, считавшегося до этого рекордсменом.

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