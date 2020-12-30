Путин подписал закон об электронном сертификате для инвалидов

Президент России Владимир Путин во вторник, 29 декабря, подписал закон о внедрении электронного сертификата для покупки инвалидами технических средств реабилитации (ТСР), лекарств и продуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, инвалиды и лица, пострадавшие на производстве, смогут использовать электронный социальный сертификат для приобретения технических средств реабилитации. Кроме того, он предназначен и для обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, а детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания.

Документом устанавливается круг лиц, которые вправе использовать электронный сертификат, а также виды товаров, работ и услуг, которые можно приобретать с его помощью.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила ТАСС, что в России насчитывается около 12 млн граждан с инвалидностью, включая 670 тыс. детей-инвалидов. Ежегодно за техническими средствами реабилитации обращаются 1,6 млн человек.

По ее словам, принятие этого закона не только повысит эффективность реабилитации инвалидов, но и будет способствовать повышению качества продукции за счет формирования конкурентных условий.

«У граждан появится дополнительная альтернатива — получить изделие в Фонде социального страхования, купить за собственные средства и дождаться компенсации или воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке», — отметила Карелова.

11 декабря Минтруд России подготовил проект изменений во временные методические рекомендации по установлению первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Предлагается в направлении на медико-социальную экспертизу указывать основные данные о состоянии здоровья человека, которые отражают степень выраженности нарушенных функций организма. При наличии ранее проведенных медобследований, повторное освидетельствование проводиться не будет.

Ранее, 3 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что люди, лишившиеся из-за инвалидности возможности работать по первой специальности, должны получить право на получение второго высшего образования за счет бюджетных средств.