Новогодний фонтан иллюминаций появился в Сыктывкаре

В Сыктывкаре появился новый арт-объект. На площади перед Театром оперы и балета рабочие установили новогодний фонтан иллюминаций. Это семиметровая металлическая композиция в виде струящейся воды, имитирующей фонтан. По вечерам на ней будут зажигаться огни.

Арт-объект подарила городу компания СКАТ. Как напоминает ИА «Комиинформ», ранее на Стефановской площади установили «Северное сияние».

В этом году концепция празднования Нового года в Сыктывкаре посвящена 100-летию Коми и основана на узнаваемых мифологических персонажах, туристических и промысловых символах.