В Ленобласти задержаны подозреваемые в кражах из продуктовых магазинов

Полицейские в Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в совершении серии краж. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Задержанные мужчины подозреваются в совершении серии краж дорогостоящих табачных изделий и алкоголя из продуктовых магазинов.

Правоохранители выяснили, что задержанные причастны минимум к восьми эпизодам хищения товаров. Чаще всего они крали из сетевых магазинов в период с октября по декабрь 2020 года.

Как пишет RT, подозреваемым 25 и 29 лет, они являются представителями цыганской народности и ранее уже были судимы за кражи. Предположительно, они проникали в помещения магазинов, взломав дверь топором и болторезом. Оперативники считают, что они причастны к кражам из магазинов в Кировске, Ломоносове, Кингисеппе и Лодейном Поле. Краденное они потом перепродавали в Петербурге. Общий ущерб от их действий оценивается почти в 1 млн рублей.

25 декабря сообщалось, что в Ярославле задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений из церкви. По версии следствия, мужчина проник в церковь, разбив кирпичом окно, после чего похитил ювелирные украшения, находившиеся возле одной из икон.