Девочка пострадала в ДТП в Засвияжском районе Ульяновска

В Засвияжском районе Ульяновска произошла дорожная авария с пострадавшими. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 28 декабря в 16:30 на Московском шоссе (у дома № 1) 28-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущества и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении прямо автомобилем Lada Kalina.

Как передает ulpravda.ru, водитель Volkswagen, а также 9-летняя пассажирка Lada доставлены в больницу.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения грузовика с машиной патруля спецбатальона ГИБДД. Авария произошла в ночь на 27 декабря в Кемеровской области на 430-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» неподалеку от поселка Верх-Чебула. Двое сотрудников Госавтоинспекции были госпитализированы.