Москвичка стала жертвой мошенничества при попытке купить PlayStation 5 в Сети

Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Москвы 36 тыс. рублей, когда женщина попыталась приобрести игровую консоль PlayStation 5 на сервисе по размещению объявлений Avito. Об этом во вторник, 29 декабря, агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах города.

Как рассказала потерпевшая, она связалась с «продавцом» консоли PlayStation 5 Digital Edition на сайте, по переписке договорилась с ним о покупке и перевела на его банковскую карту 36 тыс. рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

21 декабря телеканал «360» сообщил, что в одном из магазинов Северной Каролины в США две девушки не поделили приставку PlayStation 5 и устроили драку, завершившуюся для одной из участниц нокаутом. Участники потасовки скрылись из магазина до приезда полиции.

29 декабря сообщалось, что в Москве мошенники заставили пенсионерку передать им 12 млн рублей. Эту сумму та после угроз передала злоумышленникам в подъезде многоквартирного дома в центре Москвы. После этого женщину принудили к продаже квартиры за 7,1 млн рублей, но сделку пресекли полицейские.