Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Аналитики прогнозируют рост ВВП на 2,7% в 2021-м
Экономика
Число онлайн-платежей в 2020 году выросло на 40%
Политика
Путин подписал закон об электронном сертификате для инвалидов
Спорт
«Барселона» вничью сыграла с «Эйбаром» в матче чемпионата Испании
Общество
Путин подписал закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер
Общество
В январе в России температура будет около климатической нормы
Общество
Мишустин создал комиссию для помощи пострадавшим при крушении судна «Онега»
Политика
В России продление юридического статуса фермерских хозяйств стало бессрочным

Москвичка стала жертвой мошенничества при попытке купить PlayStation 5 в Сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Москвы 36 тыс. рублей, когда женщина попыталась приобрести игровую консоль PlayStation 5 на сервисе по размещению объявлений Avito. Об этом во вторник, 29 декабря, агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах города.

Как рассказала потерпевшая, она связалась с «продавцом» консоли PlayStation 5 Digital Edition на сайте, по переписке договорилась с ним о покупке и перевела на его банковскую карту 36 тыс. рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

21 декабря телеканал «360» сообщил, что в одном из магазинов Северной Каролины в США две девушки не поделили приставку PlayStation 5 и устроили драку, завершившуюся для одной из участниц нокаутом. Участники потасовки скрылись из магазина до приезда полиции.

29 декабря сообщалось, что в Москве мошенники заставили пенсионерку передать им 12 млн рублей. Эту сумму та после угроз передала злоумышленникам в подъезде многоквартирного дома в центре Москвы. После этого женщину принудили к продаже квартиры за 7,1 млн рублей, но сделку пресекли полицейские.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020