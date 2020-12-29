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Кабмин сократил с семи до шести число заместителей министра труда

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Глава правительства России Михаил Мишустин во вторник, 29 декабря, подписал постановление о сокращении максимального числа заместителей министра труда и социальной защиты РФ с семи до шести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Разрешить министерству труда и социальной защиты Российской Федерации иметь шесть заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 13 департаментов по основным направлениям деятельности министерства», — сообщается в постановлении.

В настоящее время у руководителя ведомства Антона Котякова пять заместителей, в том числе один первый замминистра и один статс-секретарь.

Во вторник правительство России объявило о том, что при реформе госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, находящихся под контролем кабмина.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти был размещен на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году. Меры были разработаны с целью повышения эффективности деятельности госорганов и оптимизации штата.

16 ноября текущего года премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании объявил о реорганизации всего госаппарата. Тогда глава правительство подчеркнул, что данный вопрос переносился с 2018 года по различным причинам

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