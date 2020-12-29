В январе в России температура будет около климатической нормы

Температура воздуха на большей части территории России в январе будет приближена к климатической норме. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Как рассказали синоптики, в январе температура будет около средних многолетних значений. Так, на западе Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в Краснодарском крае и Крыму температура превысит норму на один градус.

По прогнозам специалистов, на Таймыре температура воздуха будет на один градус выше нормы. В Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Дальневосточного федерального округа будет на один градус прохладнее нормы.

Месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества, меньше их выпадет в Крыму, на юге ЯНАО, востоке ХМАО, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, на востоке Якутии, севере Магаданской области и в Чукотском автономном округе. Больше нормы осадков ожидается на севере Таймыра, в Бурятии, Забайкальском крае и на западе Амурской области.

Ранее 29 декабря в Гидрометцентре россиянам пообещали теплый январь. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, аномально теплый январь в Курской, Брянской, Орловской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской областях, а также в Карелии, Крыму, на западе Краснодарского края, севере Красноярского края и северо-западе Якутии. Аномально холодно же будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях, а также в Забайкалье, Бурятии и Алтайском крае, пишет телеканал «Звезда».