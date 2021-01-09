Рабочий трафик: на Урале испытали систему управления потоком машин

Российские ученые создали программу, которая в режиме реального времени собирает информацию о ситуации на дорогах. Она одновременно анализирует до 400 параметров, в том числе количество автомобилей и их скорость. Погрешность системы меньше 10%, подтвердили испытания в Челябинске на шести оживленных перекрестках. В перспективе такие комплексы позволят эффективнее регулировать движение: например, корректировать работу светофоров, чтобы увеличить пропускную способность городской дорожной сети.

Скорость с точностью

Команда ученых из ЮУрГУ разработала и протестировала в реальных условиях методику измерения скорости транспорта, превосходящую существующие аналоги, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Big Data. На программное обеспечение получен патент.

Специалисты поставили перед собой задачу разработать систему качественного и полного сбора данных в режиме реального времени. Всего программа анализирует 400 параметров, в том числе интенсивность транспортного потока, направления движения и среднюю скорость машин , сообщил «Известиям» доцент кафедры «Автомобильный транспорт» автотранспортного факультета Политехнического института ЮУрГУ Владимир Шепелев.

Рабочий трафик Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

— Данные собираются в пределах всей функциональной зоны перекрестков и прилегающих участков дорог, которые попадают в зону действия камер уличного видеонаблюдения , — рассказал ученый.

Испытано на районе

Чтобы сформировать набор данных для нейронной сети, ученые разметили 6 тыс. изображений и увеличили их, измерив на каждом фокусное расстояние, угол и высоту установки камеры. Скорость транспортного средства (км/ч) рассчитывалась из соотношения между пикселями изображения и шириной дороги. Кроме того, координаты исходного автомобиля преобразовывались в географические.

Такой метод протестировали ночью и днем на шести перекрестках Челябинска в Центральном, Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах города. Абсолютная процентная точность подсчета транспортных средств составила не меньше 92%, а погрешность определения скорости автомобиля не превышала 1,5 км/ч.

Фото: Journal of Big Data/journalofbigdata

В результате ученые получили методику, которая дает возможность генерировать полные и качественные данные управления трафиком в реальном времени, снижая требования к оборудованию. Технологию смогут применять в городах, где есть проблемы с регулированием трафика.

Справка «Известий» Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — уличные сенсорные сети, использующие обзорные камеры для получения цифровых данных из визуального потока. В ряде случаев у оборудования низкое разрешение, а также возникает проблема перекрытия угла обзора камеры столбами, знаками и другими инфраструктурными объектами. Это приводит к снижению точности подсчета и определения скорости транспортных средств.

Особенности решения

В новой системе пока не решены проблемы перекрытия и блокирования объектов в объективе камеры, также комплекс не может детально классификацировать транспортные средства и определять сложность аварийных ситуаций, отметили представители ЮУрГУ. Но ученые продолжают совершенствовать систему, сказали в университете.

Рабочий трафик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С распространением камер наблюдения на магистралях, развязках и перекрестках для решения сопутствующих задач разработчики стали активно использовать получаемые видеоданные, напомнил в беседе с «Известиями» доцент кафедры телевидения и видеотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Мотыко. Проблема оценки параметров транспортных потоков для управления трафиком по-прежнему актуальна, добавил он.

— Главное — получить работающий прототип системы, пройти успешную апробацию. За этим стоит большая работа, которая, судя по имеющейся информации, была выполнена коллегами, — сказал эксперт.

Моделирование характеристик скорости и расстояния — наиболее любопытные компоненты этой разработки, которые отличают ее от существующих, отметила в разговоре с «Известиями» аспирант университета ИТМО, сотрудник лаборатории машинного обучения, сооснователь МИП «Спецвидеоаналитика» Наталья Ханжина.

Рабочий трафик Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В современных ИТС не технологии, а именно обкатка их на практике играют ключевую роль. На основе разработки можно, например, делать аналитику по загруженности дорог и перекрестков. Это перспективно в рамках концепции «умного города» , — пояснила она.