 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден заявил о неспособности Трампа исполнять обязанности президента
Общество
СК начал проверку по факту схода лавины на горнолыжной базе в Норильске
Мир
Пелоси заявила о риске начала военных действий Трампом
Мир
Немецкая вакцина компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ
Мир
Парагвай подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Мир
Суд в Канзасе повторно приговорил Осипову к уже отбытому сроку
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о событиях в Вашингтоне ахинеей
Мир
В Великобритании за сутки выявлены рекордные 68 тыс. случаев COVID-19
Общество
Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом
/

Рабочий трафик: на Урале испытали систему управления потоком машин

Она одновременно анализирует до 400 параметров
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Рабочий трафик: на Урале испытали систему управления потоком машин
2020-12-16 13:47:26">
2020-12-16 13:47:26
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые создали программу, которая в режиме реального времени собирает информацию о ситуации на дорогах. Она одновременно анализирует до 400 параметров, в том числе количество автомобилей и их скорость. Погрешность системы меньше 10%, подтвердили испытания в Челябинске на шести оживленных перекрестках. В перспективе такие комплексы позволят эффективнее регулировать движение: например, корректировать работу светофоров, чтобы увеличить пропускную способность городской дорожной сети.

Придется походить: чего ждать автомобилистам в 2021 году
Новые правила регистрации тюнинга, прохождения техосмотра и сдачи экзаменов на права

Скорость с точностью

Команда ученых из ЮУрГУ разработала и протестировала в реальных условиях методику измерения скорости транспорта, превосходящую существующие аналоги, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Big Data. На программное обеспечение получен патент.

Специалисты поставили перед собой задачу разработать систему качественного и полного сбора данных в режиме реального времени. Всего программа анализирует 400 параметров, в том числе интенсивность транспортного потока, направления движения и среднюю скорость машин, сообщил «Известиям» доцент кафедры «Автомобильный транспорт» автотранспортного факультета Политехнического института ЮУрГУ Владимир Шепелев.

Рабочий трафик
регулировщик
Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
Камеры, дорогое ОСАГО, новые штрафы: как будут бороться с автохамами
За агрессивное поведение на дороге придется дорого заплатить

Данные собираются в пределах всей функциональной зоны перекрестков и прилегающих участков дорог, которые попадают в зону действия камер уличного видеонаблюдения, — рассказал ученый.

Испытано на районе

Чтобы сформировать набор данных для нейронной сети, ученые разметили 6 тыс. изображений и увеличили их, измерив на каждом фокусное расстояние, угол и высоту установки камеры. Скорость транспортного средства (км/ч) рассчитывалась из соотношения между пикселями изображения и шириной дороги. Кроме того, координаты исходного автомобиля преобразовывались в географические.

Такой метод протестировали ночью и днем на шести перекрестках Челябинска в Центральном, Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах города. Абсолютная процентная точность подсчета транспортных средств составила не меньше 92%, а погрешность определения скорости автомобиля не превышала 1,5 км/ч.

123

Фото: Journal of Big Data/journalofbigdata

В результате ученые получили методику, которая дает возможность генерировать полные и качественные данные управления трафиком в реальном времени, снижая требования к оборудованию. Технологию смогут применять в городах, где есть проблемы с регулированием трафика.

Справка «Известий»

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — уличные сенсорные сети, использующие обзорные камеры для получения цифровых данных из визуального потока. В ряде случаев у оборудования низкое разрешение, а также возникает проблема перекрытия угла обзора камеры столбами, знаками и другими инфраструктурными объектами. Это приводит к снижению точности подсчета и определения скорости транспортных средств.

Особенности решения

В новой системе пока не решены проблемы перекрытия и блокирования объектов в объективе камеры, также комплекс не может детально классификацировать транспортные средства и определять сложность аварийных ситуаций, отметили представители ЮУрГУ. Но ученые продолжают совершенствовать систему, сказали в университете.

Рабочий трафик
камера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Жалобы оцифруют: отменять штрафы с камер разрешат онлайн
Соответствующее обращение автомобилисты смогут подать через портал госуслуг

С распространением камер наблюдения на магистралях, развязках и перекрестках для решения сопутствующих задач разработчики стали активно использовать получаемые видеоданные, напомнил в беседе с «Известиями» доцент кафедры телевидения и видеотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Мотыко. Проблема оценки параметров транспортных потоков для управления трафиком по-прежнему актуальна, добавил он.

— Главное — получить работающий прототип системы, пройти успешную апробацию. За этим стоит большая работа, которая, судя по имеющейся информации, была выполнена коллегами, — сказал эксперт.

Моделирование характеристик скорости и расстояния — наиболее любопытные компоненты этой разработки, которые отличают ее от существующих, отметила в разговоре с «Известиями» аспирант университета ИТМО, сотрудник лаборатории машинного обучения, сооснователь МИП «Спецвидеоаналитика» Наталья Ханжина.

Рабочий трафик
перекресток
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В современных ИТС не технологии, а именно обкатка их на практике играют ключевую роль. На основе разработки можно, например, делать аналитику по загруженности дорог и перекрестков. Это перспективно в рамках концепции «умного города», — пояснила она.

Внедрение таких систем позволит более эффективно регулировать транспортные потоки, в частности, с помощью светофоров. Подобные интеллектуальные транспортные системы городов должны обеспечивать максимальную пропускную способность дорожной сети и мгновенно реагировать на любые происшествия, предотвращая заторы на дорогах, сказано в статье ЮУрГУ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020