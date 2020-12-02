Спасатели в Татарстане помогли замерзшему в лесу мужчине

В Татарстане сотрудники МЧС выезжали на помощь к мужчине, который замерз в Кукморском районе. Он лежал на снегу в лесу. У 43-летнего пострадавшего не было сил идти дальше.

Однако он смог сам позвонить спасателям и объяснил, где находится и как выглядит, чтобы его смогли найти, передает Prokazan.ru.

«Поиск пропавшего шел по его следу в направлении от места проживания в направлении деревни Средний Кукмор. Спасатели обнаружили мужчину, засыпающим от переохлаждения в лесу. Его напоили горячим чаем, посадили в машину и обогрели, затем отвезли домой», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Татарстана.

Ранее в Астраханской области спасли мужчину, которого на понтоне унесло на середину Волги. Он находился на причале, который отшвартовался от берега. Инцидент произошел 29 ноября в поселке Ассадулаево. В спасательную службу обратились очевидцы.