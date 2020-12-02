Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«Второго декабря 2020 года российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1479 человек», — говорится в сообщении.

Только за минувшие стуки в свои дома из Еревана в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции вернулись свыше 1,4 тыс. жителей Карабаха.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху последовательно реализуются.

Глава государства отметил, что в настоящее время важно оказать помощь пострадавшим людям в районе боевых действий, а также посодействовать в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что приветствовал бы присоединение к гуманитарным усилиям по налаживанию ситуации в Карабахе партнеров по ОДКБ и СНГ.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исключительной роль российского президента в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал соглашение по Нагорному Карабаху, которое было принято при посреднической роли Путина, — историческим.

9 ноября Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.