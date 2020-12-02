Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Бориса Плотникова, который скончался в возрасте 71 года. Телеграмма в среду, 2 декабря, опубликована на сайте Кремля.

«Ушел из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», — говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что светлая память о Плотникове навсегда останется в сердцах близких, коллег, учеников и всех почитателей таланта артиста.

Ранее в этот день стало известно, что Плотников умер от коронавирусной инфекции.

Актер родился в 1949 году в городе Невьянск в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского университета.

После окончания учебы служил в Свердловском ТЮЗе, затем перешел в Московский театр сатиры. Кроме того, он играл в Центральном академическом театре Советской армии (сейчас — ЦАТРА), в Театре-студии под руководством О.П. Табакова, а с 2002 года стал актером МХТ им. А.П. Чехова.

Также снимался в кино. Кроме «Собачьего сердца» сыграл в фильмах «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Дульсинея Тобосская», «Бой с тенью». Снимался в сериалах «Годунов», «Крылья империи».

В 1998 году Плотников получил звание народного артиста России. За роль в спектакле Театра Табакова «Прощайте? И рукоплещите!» был удостоен премии «Московская премьера» Фонда Станиславского. Также был награжден орденом Почета в 2005 году.