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Песков сообщил об отсутствии планов у Путина встретиться с Чубайсом

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Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время проводить встречу с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее 2 декабря стало известно, что «Роснано» предложили возглавить председателю коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергею Куликову. Новая должность Чубайса пока не озвучена.

Первым зампредом коллегии ВПК Куликов стал в 2018 году. С 2015-го он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха», до этого с 2008-го он был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной Российской корпорации нанотехнологий в целях содействия реализации государственной политике в сфере нанотехнологий.

В ноябре 2020 года правительство РФ в рамках оптимизации институтов развития передало «Роснано» под управление «ВЭБ.РФ».

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