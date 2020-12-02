Путин предложил Куликову возглавить «Роснано»

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергею Куликову возглавить «Роснано». Таким образом, Куликов заменит на данном посту Анатолия Чубайса.

В ходе видеоконференции 2 декабря российский лидер отметил, что «Роснано» является одним из главных направлений развития и российской, и мировой экономики.

В ходе совещания Путин также отметил, что правительство уже сформировало план поддержки «Роснано». Президент напомнил, что целью создания организации было доведение до промышленного производства новых видов продукции нанотехнологий. При этом охватывался широкий спектр отраслей: здравоохранение, нефтехимия, энергетика, машиностроение.

«Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии, тоже в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии», — обратился президент к Куликову.

Путин отметил, что за время существования «Роснано» сделано немало, в частности, созданы рабочие места для 40 тыс. человек, объем привлеченных инвестиций превысил 590 млрд рублей, а объем продаж — 2 трлн рублей.

Президент выразил надежду, что на посту главы «Роснано» Куликову удастся сделать мощный рывок вперед в процессе развития и внедрения нанотехнологий.

Ранее Куликов являлся помощником генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии». С 2009 по 2013 год — руководителем аппарата гендиректора «Ростехнологии».

Пост гендиректора «Роснано» с 2008 года занимает Анатолий Чубайс.

23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития, в рамках которой «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.

В октябре СМИ сообщили, что правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, а «Роснано», «Росатом» и «Роскосмос» выделят в отдельную группу. При этом руководство организаций может смениться.

Отмечалось, что Чубайсу якобы предложили «заняться Арктикой». Сам руководитель «Роснано» отметил, что хоть и любит Север, это еще не значит, что его сделают «начальником Арктики».