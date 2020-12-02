Технологию производства ингибиторов разработали в Удмуртии

Ученые в Удмуртии изобрели технологию производства высококачественных ингибиторов, замедляющих процесс коррозии металла. Об этом информирует пресс-служба Удмуртского исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

«Нам удалось найти условия и сделать метод, чтобы в нашем растворе получалось абсолютное преобладание наиболее эффективного продукта с определенной структурой. Мы научились получать продукт, в котором все молекулы одинаковые. Причем в виде монокристаллов — частичек вещества, в котором миллиарды миллиардов одинаковых молекул уложены в «правильном» порядке», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории рентгено-электронной спектроскопии отдела физики и химии поверхности Физико-технического института Удмуртского отделения РАН Федор Чаусов.

Как отмечает ИА «Сусанин», разработка позволит снизить зависимость от импортных ингибиторов. В перспективе планируется перейти на ингибиторы комплексного действия, например противобактериальные.

Как сообщалось в конце ноября, российские ученые создали инновационный состав из частиц диоксида титана-кремния, который позволит очищать сточные воды, а также ядовитый пар на предприятиях полного цикла. Как утверждают разработчики, новая технология значительно дешевле существующих, а само вещество будет работать даже при экстремально высоких температурах. Разработка поможет предотвратить такие нештатные ситуации, как авария на ТЭЦ в Норильске, когда произошла утечка из резервуара с дизельным топливом, считают эксперты.