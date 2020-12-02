Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»

Слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы — не просто деградация, это дно в той самой пропасти, «куда летела шесть лет постмайданная Украина». Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на выступление украинского представителя 2 декабря.

Речь идет о заявлениях на заседании ГА ООН, где Кислица сказал, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с Иосифом Сталиным.

Постпред также утверждал, что поляки и украинцы стали первыми жертвами плана, при котором нацистские войска с запада, а советские — с востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши. Кислица добавил, что советские войска якобы убили тысячи украинских граждан во время оккупации и еще больше во время отступления в 1941 году.

«Удивляюсь, как этого украинского «гения» прямо после выступления не взяли под руки и не уволокли в сумасшедший дом. Видимо, зашкаливает толерантность в ООН к людям с ограниченными умственными способностями. С такими речами да с такими политиками скоро Украина объявит себя Четвертым рейхом, а школьников начнут зазывать в гитлерюгенд», — передает слова Бальбека «РИА Новости».

Депутат возмутился заявлениям Кислицы, искажавшим историческую правду о Второй мировой войне.

«Оказывается, советские войска виноваты в том, что дрались за каждый метр родной земли и взрывали всё, что могло достаться врагу и имело стратегическую ценность, а украинцы, защищавшие родную землю от нацистов, тоже погибли от рук советских солдат. И в 1944-м — опять русские виноваты — накостыляли фашистам, а те от злости украинские села сожгли», — сказал Бальбек, добавив, что жалеет поколение, которое будут воспитывать «такие нацистские прихвостни, как Кислица».

Российский сенатор Алексей Пушков также ранее прокомментировал заявление украинского постпреда, назвав его «морально ничтожным». По его словам, Кислица забыл осудить поддержку Гитлера нынешними «героями» Украины, которым кричат «слава!» и ставят памятники, и их вклад в ужасающее уничтожение мирный людей во Львове, Бабьем Яру, Волыне.

28 ноября Центр противодействия цифровой ненависти в Лондоне (Center for Countering Digital Hate, CCDH) представил доклад, в котором Украина была описана как один из центров распространения идеологии неонацизма. По информации центра, ядром международной координации неонацистов является батальон украинских националистов «Азов» и террористическая организация Misanthropic Division (запрещена в РФ) — обе эти группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать их к насилию. В отчете описаны факты использования Facebook для международной координации неонацистов — исследователи выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт с аудиторией около 112 тыс. пользователей из разных стран.

В последние годы на Украине проводится политика реабилитации фашизма. Как отметил МИД РФ, страна героизирует идеи нацизма и потворствует их распространению.