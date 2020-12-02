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Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году

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Президент США Дональд Трамп заявил о решении баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году, если в текущем году ему придется признать свое поражение. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

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Утверждается, что соответствующее заявление Трамп сделал накануне в ходе приема в Белом доме по случаю предстоящего Рождества.

«Прошедшие четыре года были изумительными <...> Мы пытаемся остаться еще на четыре года. Если не получится, то увидимся через четыре года», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что на прошедших выборах он одержал победу над своим соперником демократом Джозефом Байденом.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября, окончательные итоги не подведены до сих пор. Байден объявил себя победителем. СМИ и эксперты также присуждают ему победу.

Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Однако суд в Мичигане уже отклонил иск республиканцев, неудача постигла еще пять исков в Пенсильвании и Аризоне.

Всего Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз. Однако признавать поражение Трамп пока не намерен.

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