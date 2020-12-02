Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил организовать масштабную вакцинацию от COVID-19. С таким поручением он обратился во вторник, 2 декабря, к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — заявил Путин в ходе совещания по открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

Глава государства подчеркнул, что вскоре производство вакцины от COVID-19 достигнет объема в 2 млн доз. Этот фактор позволит начать массовую вакцинацию населения России.

По словам Голиковой, вакцинация будет проводиться бесплатно на добровольной основе. Она добавила, что сейчас специалисты оценивают, какие группы населения будут приоритетными при проведении вакцинации, в это число входят врачи и сотрудники педагогической сферы.

Голикова подтвердила также, что в России есть возможности для начала масштабной вакцинации в декабре.

Ранее в этот день глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на презентации на специальной сессии Генассамблеи ООН, что российская вакцина «Спутник V» будет самой дешевой из аналогичных, а также самой доступной для других стран. Больше 40 стран — половина населения Земли — высказали заинтересованность в вакцине «Спутник V».

«Спутник V», первая в России и мире вакцина от коронавируса, была зарегистрирована 11 августа — ее разработали специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи. После этого Минздрав объявил о запуске препарата в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

«ЭпиВакКорона», вторая вакцина, от государственного научного центра «Вектор», была зарегистрирована 14 октября.

Третья вакцина производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова может быть зарегистрирована в декабре.