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Перечислены симптомы затяжного COVID-19

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Наличие долговременного течения коронавируса определяется семи симптомами. Об этом 2 декабря сообщил британский портал Express со ссылкой на British Heart Foundation.

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Для некоторых пациентов болезнь проходит как цикл улучшения, затем наступает ухудшение состояния.

«Эти долгосрочные эффекты наблюдаются не только у тех, кто нуждался в госпитализации, или даже у тех, кто почувствовал серьезное недомогание, когда они впервые заразились вирусом», — отметили медики.

При этом долгосрочные негативные последствия заболевания были зафиксированы не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации, но и у перенесших заболевание амбулаторно.

Среди симптомов затяжного COVID-19 врачи назвали одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться.

Затяжной коронавирус может длиться более восьми недель, им страдает каждый 20-й заболевший, предупредили медики.

Ранее в этот день японские ученые отметили, что антитела у людей, переболевших COVID-19, сохраняются минимум полгода и снижают риск повторного заражения. В ноябре британские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, ранее не болевших COVID-19, но перенесших другие заболевания.

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