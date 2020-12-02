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Нарушение мер профилактики коронавируса выявили в головном офисе Adidas в Москве

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Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявило нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции в головном офисе компании Adidas. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил главный инспектор столичного ведомства Андрей Поплавский.

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По его словам, нарушения были выявлены в головном офисе компании по адресу улица Крылатская, 15.

«Сотрудниками организации не соблюдался перчаточно-масочный режим. В связи этим организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу», — цитирует Поплавского агентство городских новостей «Москва».

Инспектор уточнил, что юридическому лицу за выявленные нарушения грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что в Москве приостановили деятельность 160 организаций из-за повторных нарушений противоэпидемических мер.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах города с 12 мая.

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