Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть

Действующий президент Молдавии Игорь Додон пытается «узурпировать» власть в стране. Об этом заявила избранный президент государства Майя Санду в ходе брифинга в эфире телеканала Noi в среду, 2 декабря.

По ее мнению, Додон намерен украсть голоса избирателей.

«Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информационной безопасности — это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идет о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», — объяснила она свою точку зрения.

Поддерживающие Додона социалисты и дальше будут пытаться использовать парламент, чтобы бороться против народа страны и нее лично. Как добавила Санду, ей хотят помешать выполнять обязанности.

Майя Санду набрала 57,7% голосов на втором туре выборов президента Молдавии 16 ноября. Действующий глава государства Игорь Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей. После этого он поздравил свою соперницу с победой.