Собянин продлил удаленку для старшеклассников в Москве до конца года

Ученики 6–11-х классов московских школ продолжать получать знания на удаленке. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин в среду, 2 декабря.

Согласно документу, дистанционный режим обучения в столичных школах продлится до конца второй четверти, то есть до новогодних каникул.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве в преддверии Нового года усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19 в магазинах, торговых центрах, рынках и ярмарках. Дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических мер, по его словам, также ожидаются на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях.

19 октября после каникул 500 тыс. столичных учеников 6–11-х классов продолжили обучение дистанционно, а ученики 1–5-х классов вернулись на учебу в школы. 17 ноября дистанционный формат обучения для московских школьников продлили до 6 декабря.

При этом с середины ноября в Москве вступили в силу дополнительные противоэпидемиологические меры, которые будут действовать до 15 января. Согласно соответствующему указу Собянина, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке теперь работают только до 23:00. При этом доставка еды и приготовление блюд на вынос под ограничения не подпадали.

В Москве по данным на 2 декабря за минувшие сутки зафиксировано 5191 новый случай коронавируса, пишет «Газета.ру». Всего в городе зарегистрировано 617 439 случаев коронавируса, выздоровели 464 984 человека, скончались 9053 пациента.

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