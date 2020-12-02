Эксперты рассказали о практике использования сетей пятого поколения для реализации B2B-проектов

В рамках III Всероссийского бизнес-форума 5G Future Russia – 2020 эксперты отрасли рассказали о практике использования сетей пятого поколения для реализации B2B-проектов.

По данным компании Huawei, в ближайшие несколько лет использование 5G приведет к индустриальной революции, об этом свидетельствуют данные внутренних прогнозов, а также открытая информация, где фигурируют миллиарды долларов суммарных мировых инвестиций в отрасль. В новых условиях основным драйвером ВВП в России станет умное производство, убежден cоветник генерального директора Huawei Eurasia Игорь Акулинин.

Почву для таких прогнозов дают и сегодняшние реалии: более 100 операторов из 44 стран мира запустили в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения, сообщил директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев. Не это ли укрепляет уверенность в доходности бизнеса с применением 5G? Но на чем операторы планируют зарабатывать?

Игорь Акулинин добавил, что Huawei Eurasia участвовала в совместной разработке с компанией «Вымпелком» кейса «Горный рудник» для Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и на собственном опыте увидела все преимущества применения 5G в промышленности. Проблемы промышленных предприятий, как правило, заключаются в обеспечении безопасности деятельности — отсюда дополнительные затраты.

СУЭК ранее автоматизировала карьерные самосвалы, сделав технику дистанционно управляемой посредством Wi-Fi. Но для Wi-Fi карьер с перепадами по высоте до 37 м стал серьезной преградой, поэтому проект пробуксовывал. Установка двух базовых станций 5G позволила успешно провести испытания. СУЭК признал, что технология 5G удобна, работает лучше и существенно снижает затраты на содержание штата сотрудников, амортизацию техники и использования горючего.

По мнению гендиректора Huawei Eurasia, сейчас первые роли в индустриальном применении 5G начинают занимать частные сети. Что они позволяют сделать? Оператор предоставляет своим абонентам целый спектр услуг, строит бизнес-модели, гарантируя уровень сервиса. Трафик замыкается внутри компании, не требуется его гнать далее по сети, что помогает экономить. За счет архитектуры возникает выигрыш в задержке сигнала, она становится меньше. При этом открытая сетевая технология позволяет оператору использовать сеть, которая планировалась для общественного использования, но сейчас доступна и для частного. Архитектура промышленного кейса с использованием 5G позволяет операторам сохранить большой бизнес, потому что в этом случае сеть продолжают эксплуатировать и обслуживать.

5G принесет глобальные изменения и в В2С-сегмент. По словам директора департамента по маркетингу и продуктам бизнес-рынка ПАО «МТС» Данилы Бурметьева, при запуске сетей четвертого поколения в 2012 году пропорция используемых устройств в сети МТС с поддержкой 4G была такая же, как сейчас с 5G. Исходя из этого, он предположил, что к 2024 году доля смартфонов и терминалов с 5G в сети операторов приблизится к 20%, остальные будут использовать 4G.

К 2024 году, полагает он, потребительская электроника заполнит все экосистемы, которые касаются жизнедеятельности человека. Во-первых, это экосистема сервисов, когда устройства дома взаимодействуют между собой — например, холодильник заказывает еду. Во-вторых, экосистема здоровья человека: появится множество медицинских устройств, которые будут взаимодействовать с внешними экосистемами — к примеру, смогут оказывать на расстоянии медицинскую помощь. Наконец, в-третьих, умные города. В них автомобили смогут ездить, выбирая оптимальный путь без участия человека. Весь этот массив потребительских устройств создаст самоуправляемую экосистему, а человек лишь 10% своего времени будет тратить на то, чтобы задавать правила ее работы, подытожил Данила Бурметьев.

Во многих странах операторы, запустившие коммерческие проекты с применением 5G, начинают развертывание такой сети именно с использованием миллиметрового диапазона. По словам директора по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe, Inc. Сергея Коробова, проведенные исследования с применением смартфонов показали, что сети пятого поколения примерно в пять раз быстрее, чем сети LTE. В миллиметровом диапазоне можно достичь скоростей 2 Гбит/c и выше. Если говорить об уличном применении, то операторы ориентируются на пользователей смартфонов и сфокусированы на организации покрытия в больших городах. В случае применения в помещениях можно говорить о совмещении 5G и сетей Wi-Fi либо об их замене. Сети пятого поколения могут также стать альтернативой оптическим сетям. Таким образом создается добавленная стоимость для всей экосистемы, в которую входят операторы, потребители, поставщики контента и решений.

Благодаря высокой пропускной способности, низкой задержке, мобильности, а главное, масштабу сети 5G займут полагающееся им место. Для предприятий очень важен сквозной уровень обслуживания, чтобы сеть не перегружалась, услуги предоставлялись всегда, и здесь архитектура 5G выигрывает за счет возможности быстрого запуска услуги и высокой надежности.

Главный спрос на 5G демонстрирует бизнес, потому что он работает в рамках государственной политики, которая сейчас ориентирована на цифровую экономику. Прежде чем приступать к цифровизации, нужно автоматизировать производство. Автоматизация в стране находится лишь на уровне 20–30%. Цифровизация начинается с автоматизации, а автоматизация — с создания инфраструктуры.

Подробный материал опубликован на сайте «Телеспутник».