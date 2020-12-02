Опубликовано последнее сообщение Марадоны перед смертью

Экс-футболист сборной Аргентины, главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона в последнем сообщении призвал бойфренда своей бывшей жены заботиться о ней и о его сыне. Сообщение спортсмена опубликовал портал Football italia со ссылкой на телепрограмму Secretos Verdaderos 2 декабря.

По данным издания, перед смертью Марадона пообщался в WhatsApp с бойфрендом своей экс-супруги Вероники Охеды. Спортсмен поблагодарил мужчину за хорошее отношение к Охеде и воспитание его семилетнего сына Диего Фернандо.

«Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос», — написал Марадона.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Он скончался в доме в районе Сан-Андрес в городе Тигре, где восстанавливался после перенесенной операции. Причиной смерти спортсмена назван сердечный приступ.

4 ноября стало известно, что Марадоне провели операцию на мозге. Футболиста успешно прооперировали в клинике в городе Оливос после появления у него субдуральной гематомы. Операция длилась 1,5 часа. Причиной кровоизлияния мог стать удар по голове. Личный врач Марадоны Леопольдо Луке заявлял, что госпитализация не была срочной.

За день до этого сообщалось, что Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований. Уточнялось, что причиной госпитализации стали его эмоциональные проблемы.

Диего Марадона родился в 1960 году в Буэнос-Айресе. Он провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины по футболу. Являлся чемпионом мира 1986 года, двукратным чемпионом Италии в составе клуба «Наполи» и чемпионом Аргентины в составе «Бока Хуниорс».

В сентябре 2019 года Марадона возглавил «Химнасию», а до этого работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.