Лукашенко заявил о создании в НАТО группировки для захвата Западной Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 2 декабря заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата западных земель республики.

«Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме», — приводит Белта слова белорусского лидера.

По словам главы республики, «дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель».

«Скажите, как на это можно реагировать?» — задал вопрос Лукашенко.

Говоря об обострении ситуации в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что причиной тому стало внешнее вмешательство.

В ходе саммита он также выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ. По словам белорусского лидера, мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии. Также он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для спокойного выстраивания внутриполитического диалога и решения внутренних вопросов без давления и вмешательства извне.