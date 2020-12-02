Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Сюжет:

Штаб Трампа подаст иск о нарушениях на выборах в Неваде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа намерены подать иск по факту махинаций на выборах в штате Невада. Об этом 2 декабря заявил один из адвокатов штаба Джесс Бинналл.

В базе только девушки: кто будет говорить от имени Белого дома
И почему Джо Байден доверился женщинам

По его словам, в суд представят свидетельства тысяч нарушений на выборах президента США только в одной Неваде.

«Например, у нас есть доказательства, когда более 40 тыс. человек проголосовали дважды. Это настоящий подлог», — сказал юрист в эфире телеканала Fox Business.

Как он отметил, есть избиратели, которые отмечены как проголосовавшие по почте, но они даже не получили бюллетень и заявили, что не голосовали вообще.

Ранее в этот день СМИ США сообщили, что после доставки бюллетеней на президентских выборах в США 3 ноября обнаружилась нехватка 288 тыс. штук.

24 ноября Верховный суд Невады объявил демократа Джо Байдена победителем на выборах президента по итогам обработки голосов в штате. Ранее в этот же день губернатор штата Пенсильвания Том Вулф также сообщил, что победа Байдена на президентских выборах в штате официально утверждена.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября, окончательные итоги не подведены до сих пор. Демократ Джо Байден объявил себя победителем. СМИ и эксперты также присуждают ему победу.

Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Однако суд в Мичигане уже отклонил иск республиканцев, неудача постигла еще пять исков в Пенсильвании и Аризоне. Всего Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз. Однако признавать поражение Трамп пока не намерен.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020