Штаб Трампа подаст иск о нарушениях на выборах в Неваде

Представители предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа намерены подать иск по факту махинаций на выборах в штате Невада. Об этом 2 декабря заявил один из адвокатов штаба Джесс Бинналл.

По его словам, в суд представят свидетельства тысяч нарушений на выборах президента США только в одной Неваде.

«Например, у нас есть доказательства, когда более 40 тыс. человек проголосовали дважды. Это настоящий подлог», — сказал юрист в эфире телеканала Fox Business.

Как он отметил, есть избиратели, которые отмечены как проголосовавшие по почте, но они даже не получили бюллетень и заявили, что не голосовали вообще.

Ранее в этот день СМИ США сообщили, что после доставки бюллетеней на президентских выборах в США 3 ноября обнаружилась нехватка 288 тыс. штук.

24 ноября Верховный суд Невады объявил демократа Джо Байдена победителем на выборах президента по итогам обработки голосов в штате. Ранее в этот же день губернатор штата Пенсильвания Том Вулф также сообщил, что победа Байдена на президентских выборах в штате официально утверждена.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября, окончательные итоги не подведены до сих пор. Демократ Джо Байден объявил себя победителем. СМИ и эксперты также присуждают ему победу.

Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Однако суд в Мичигане уже отклонил иск республиканцев, неудача постигла еще пять исков в Пенсильвании и Аризоне. Всего Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз. Однако признавать поражение Трамп пока не намерен.