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Беглов назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. Об этом в среду, 2 декабря, заявил губернатор города Александр Беглов.

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«Я уже говорил о том, что пандемия ― это общая ответственность. Если мы будем соблюдать правила, то мы можем жить в этих условиях, может быть, менее комфортно, но все-таки будут продолжать работать предприятия, магазины, рестораны, выставочные комплексы и многое другое», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе ухудшится, то власти будут ужесточать ограничительные меры.

Беглов также рассказал, что в настоящее время для тех, у кого выявлен коронавирус, свободно более 6% коечного фонда, при необходимости их количество можно будет увеличить.

Помимо этого, глава города подчеркнул, что в городе ощущается дефицит противовирусных препаратов, в том числе для лечения COVID-19.

Ранее в этот день стало известно, что в Санкт-Петербурге будут закрыты все рестораны и кафе в период с 30 декабря по 3 января. При этом с 25 по 29 декабря предприятиям общественного питания запретят принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Также в рамках усиления мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в городе ввели запрет на посещение музеев, театров, концертов и других организаций исполнительных искусств. Запрет продлится с 30 декабря по 10 января.

Кроме того, с 4 декабря в Санкт-Петербурге будет запрещен доступ в аквапарки и океанариумы. С этого же числа работа музеев и выставок запрещена в зданиях торговых центров. Также с этой даты в городе запрещен доступ детей до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

По данным на 2 декабря, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 133 288 случаев заболевания COVID-19. Скончались 5599 человек, выздоровели 75 064 человека.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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