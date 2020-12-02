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В России «Спутником V» привились уже более 100 тыс. человек

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 2 декабря, в ходе презентации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на специальной сессии Генассамблеи ООН заявил, что этим препаратом уже привились более 100 тыс. человек из групп риска.

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«Пока идут клинические испытания, мы начали вакцинацию населения из групп высокого риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тыс. граждан», — цитирует его ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящий момент пострегистрационные исследования этой вакцины проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Вопрос об их проведении обсуждается с властями Бразилии и других стран, добавил он. Согласно полученным данным, «Спутник V» формирует хороший иммунитет, в том числе клеточный, указал министр.

«Сейчас вакцина «Спутник V» поставляется во все регионы России, чтобы в ближайшее время начать массовую вакцинацию», — заключил он.

Кроме того, Мурашко анонсировал увеличение производства этой вакцины не только в России, но и за рубежом. Он подчеркнул, что «Спутник V» входит в список лучших вакцин — кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а интерес к ней проявили свыше 40 государств.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил вице-президенту страны Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

Российский лидер отметил, что начать масштабную вакцинацию в стране позволяет производство вакцины, которое в ближайшие дни достигнет объема в 2 млн доз.

В свою очередь, Голикова заявила, что вакцина будет бесплатной, а сделать прививку можно будет на добровольной основе. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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