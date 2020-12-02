В России «Спутником V» привились уже более 100 тыс. человек

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 2 декабря, в ходе презентации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на специальной сессии Генассамблеи ООН заявил, что этим препаратом уже привились более 100 тыс. человек из групп риска.

«Пока идут клинические испытания, мы начали вакцинацию населения из групп высокого риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тыс. граждан», — цитирует его ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящий момент пострегистрационные исследования этой вакцины проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Вопрос об их проведении обсуждается с властями Бразилии и других стран, добавил он. Согласно полученным данным, «Спутник V» формирует хороший иммунитет, в том числе клеточный, указал министр.

«Сейчас вакцина «Спутник V» поставляется во все регионы России, чтобы в ближайшее время начать массовую вакцинацию», — заключил он.

Кроме того, Мурашко анонсировал увеличение производства этой вакцины не только в России, но и за рубежом. Он подчеркнул, что «Спутник V» входит в список лучших вакцин — кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а интерес к ней проявили свыше 40 государств.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил вице-президенту страны Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

Российский лидер отметил, что начать масштабную вакцинацию в стране позволяет производство вакцины, которое в ближайшие дни достигнет объема в 2 млн доз.

В свою очередь, Голикова заявила, что вакцина будет бесплатной, а сделать прививку можно будет на добровольной основе. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».