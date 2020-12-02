Воспитанница детского центра в Вологде пожаловалась на избиения

В Вологде следователи проверяют информацию о возможном применении насилия в отношении 11-летней девочки в социальном учреждении. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным местных СМИ, школьница в конце ноября сбежала из детского центра «Флагман». Она рассказала соседям родственников, что в учреждении ее били другие дети и воспитатели, передает ИА FlashNord. Следователям предстоит проверить условия жизни и воспитания ребенка в социальном учреждении, изучить медицинскую документацию.

В конце ноября следователи возбудили уголовное дело после жалоб воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Пензенской области на унижения и избиения. Статья — «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения». Дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК России. Директора детдома уволили.