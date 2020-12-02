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В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

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Согласно сообщению, ограничительные меры не распространяются на производственные столовые, службы доставки еды, предприятия, работающие на вынос, а также расположенные в зданиях вокзалов, аэропорта и заправок.

При этом подчеркивается, что установленные ранее ограничения на работу фуд-кортов в торговых центрах города продолжают действовать.

В рамках усиления мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге также введен запрет на посещение музеев, театров, концертов и других организаций исполнительных искусств.

Вместе с тем власти запрещают проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.

«Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции», — уточнили в пресс-службе.

Днем ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что Калининградская область и Санкт-Петербург вызывают самую большую тревогу в связи с ситуацией с коронавирусом и свободными койками для больных.

По данным на 2 декабря, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 133 288 случаев заболевания COVID-19. Скончались 5599 человек, выздоровели 75 064 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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