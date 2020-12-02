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В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

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Главам российских регионов стоит объявить 31 декабря выходным днем, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в среду, 2 декабря.

Ранее в этот день врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков объявил грядущее 31 декабря выходным днем. Регион стал первым субъектом в России, где 31 декабря 2020 года сделали выходным. Также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 2 декабря запустил в своем Instagram голосование о том, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем.

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«Считаю всем регионам стоило бы объявить выходной в последний день года. К сожалению, мы наблюдаем появление очередной календарной вакханалии, как это было в прошлом году, — часть регионов перейдет на выходной 31 декабря в этом году, а часть нет», — сказал Нилов.

Накануне член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. По его мнению, официальный выходной, который позволит россиянам провести этот день в кругу семьи, сделает их спокойнее и счастливее.

В ноябре Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

Однако вместе с тем в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.

В том же месяце социологический опрос показал: почти треть россиян (31%) считает, что новогодние каникулы должны длиться десять дней.

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