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Ученые объяснили потерю бдительности после употребления алкоголя

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Американские и немецкие ученые установили, почему у людей падает уровень бдительности после употребления алкогольных напитков. Итоги исследования были замещены в конце ноября в журнале Nature Communications.

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Сотрудники Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио (США) и работники Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Гейдельбергского университета (Германия) выяснили, что меняется в мозге мышей после того, как они употребили спиртное. Во время проведения исследования специалисты проводили наблюдения за живыми животными в реальном времени.

В итоге было установлено, что этанол останавливает в клетках мозга выделение норадреналина — нейромедиатора, который обеспечивает химическую передачу нервного импульса в нервной системе. По словам исследователей, открытие объясняет, почему у людей после употребления алкоголя ухудшается внимание и снижается бдительность.

Ранее ученым было известно о том, что мозг выделяет норадреналин во время выполнения поручений, требующих внимания. Однако было непонятно, что случается после выделения вещества.

Специалисты полагают, что открытие поможет определить мозговые цепи, отвечающие за бдительность и найти химические вещества, ослабляющие данное состояние.

Ранее 29 ноября врач-психотерапевт, доказательный нарколог Илья Кислер рассказал, что мужчины и женщины в одинаковой степени подвержены алкогольной зависимости. При этом женщины умеют тщательно скрывать свою зависимость от спиртного.

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