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В Москве более 10 домов остались без света из-за пожара в коллекторе

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В результате пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве оказались обесточенными 11 домов. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает источник «Известий» в экстренных службах города.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на Ленинградском шоссе у дома 33, кор. 1. В настоящее время полицейские перекрыли движение по дублеру Ленинградского проспекта, так как на некоторых мачтах освещения погасли огни. На месте происшествия создан оперативный штаб.

«После поступления информации о пожаре в коллекторе с коммуникациями на Ленинградском проспекте, энергетики компании «Россети Московский регион» единовременно с другими коммунальными службами оперативно выдвинулись на место происшествия. Для допуска пожарных и обеспечения безопасного тушения возгорания энергетики были вынуждены обесточить кабельные линии», — заявили в пресс-службе компании «Россети Московский регион».

Уточняется, что часть потребителей уже переведена на резервную схему электроснабжения. У остальных подача электроэнергии будет восстановлена в течение ближайшего часа.

При этом сам коллектор не находится на балансе компании.

По предварительным данным, в коллекторе загорелись силовые кабели. Известно, что общая протяженность коллектора составляет почти 6,5 км.

Ранее в этот же день стало известно о гибели человека при пожаре в квартире в одном из многоэтажных домов в центре Санкт-Петербурга. Квартира, по сведениям спасателей, была забита мусором. Как отметили в МЧС, было эвакуировано еще 15 человек.

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