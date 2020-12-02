Пушков назвал морально ничтожным выступление постпреда Украины при ООН

Выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, которое касалось начала Второй мировой войны, было морально ничтожным. Об этом в среду, 2 декабря, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Представитель Украины в ООН, исказив начало Второй мировой войны, забыл осудить поддержку Гитлера нынешними «героями» Украины, которым кричат «Слава!» и ставят памятники, и их вклад в ужасающее уничтожение мирный людей во Львове, Бабьем Яру, Волыне. Морально ничтожное выступление», ― написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в этот день Кислица заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с Иосифом Сталиным.

Также постпред утверждал, что поляки и украинцы стали первыми жертвами плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши. Кислица добавил, что советские войска якобы убили тысячи украинских граждан во время оккупации и еще больше во время отступления в 1941 году.

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