Более 200 единиц транспорта закупят для Татарстана по нацпроекту

Татарстан в следующем году получит 206 единиц разных видов общественного транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом заявил глава миндортранса региона Фарит Ханифов.

Запланировано обновление подвижного состава в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Ожидается поступление 160 больших автобусов, 28 троллейбусов и 18 трамваев, передает ИА «Татар-информ».

«Обновление парка — это в том числе и безопасность. 1830 транспортных средств с износом более 50% ездит по нашим региональным дорогам. Их нужно заменить. На смену им должны прийти автобусы нового поколения», — отметил Ханифов.

Напомним, из бюджета Татарстана до конца 2020 года будет выделено 90 млн рублей на проезд медиков на такси. Как сообщил в конце ноября замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров, городские власти весной заключили договор с одним из агрегаторов такси, по которому компания возила врачей на дом по специальным тарифам. Автомобили были оснащены специальными экранами. Каждый день их дезинфицировали. Опыт Казани использовали и другие российские города, в том числе Петербург и Нижний Новгород.