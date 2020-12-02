Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии во время выборов главы государства не могла не вызвать обеспокоенность со стороны России. Об этом в среду, 2 декабря, заявил российский лидер Владимир Путин на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

«Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, она не могла не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты», ― подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что наибольшую обеспокоенность у Москвы вызывает «вмешательство извне», которое включает в себя финансовую «подпитку», информационное сопровождение, политическую поддержку и так далее.

Кроме того, президент России выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит «политической зрелости», для того чтобы выстроить и диалог внутриполитический со всеми силами и решить все свои внутренние вопросы самим, пишет «Газета.ру».

При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию ни в коем случае не вмешиваться в «демократический процесс» в Белоруссии.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко 2 декабря обвинил НАТО в создании военной группировки для захвата западных земель республики. Также он обвинил Польшу и страны Прибалтики в прямом вмешательстве в дела республики и оголтелом поведении по отношению к Минску.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.

Итоги голосования не признали США и страны Запада. В октябре и ноябре Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Вашингтон поддержал ограничения. Минск ввел ответные ограничения.