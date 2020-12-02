В МИДе заявили о собственном расследовании подрыва машины дипмиссии в Кабуле

Российская сторона пытается собственными средствами выяснить, кто несет ответственность за инцидент с подрывом машины дипмиссии РФ в Кабуле. Об этом заявил в среду, 2 декабря, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Афганские власти занимаются своим расследованием, мы тоже пытаемся понять. Мы отслеживаем ситуацию, у нас там нет следователей. У нас другие доступные средства, которые мы, естественно, используем для того, чтобы выяснить, кто это сделал, и чтобы профилактически понять, с чем мы имеем дело, чтобы наши люди не страдали», — сказал Кабулов «Интерфаксу».

Он отметил, что обычно определенная террористическая организация берет на себя ответственность за взрыв или нападение, однако на текущий момент все молчат.

По словам Кабулова, в настоящее время принимаются все дополнительные меры, чтобы обезопасить сотрудников и учреждения.

Накануне автомобиль российской дипмиссии в Кабуле подорвался на самодельном взрывном устройстве, дипломаты получили легкую контузию. По одной из версий, объектом теракта должен был стать пикап афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипавтомобилем.

В результате происшествия никому из сотрудников посольства РФ госпитализация не понадобилась, машина повреждена.

Москва уже потребовала от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в Афганистане, пишет «Газета.ру».