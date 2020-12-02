Спорткомплекс с бассейнами откроют в Брянской области до конца года

В Дятьково (Брянская область) до конца 2020 года планируют открыть спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Строительство велось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области».

Объект посетил губернатор Александр Богомаз. В спортивном комплексе организовано два бассейна, также имеются спортзал, залы подготовительных занятий и настольного тенниса. В комплексе имеется кабинет для массажа, солярий и сауна. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре. Кроме того, в ближайшие годы в каждом крупном районе Брянской области построят ледовый дворец, футбольное поле и бассейн.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Иркутская область получит федеральные средства на строительство трех спортивных объектов. В Иркутске появится тренировочный каток с искусственным льдом, в поселке Плишкино построят спортивный оздоровительный комплекс, а в деревне Карлук — физкультурно-оздоровительный комплекс.