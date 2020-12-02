Более 60 новых автобусов получили школы Красноярского края

Школы в Красноярском крае получили 62 автобуса. Новые транспортные средства придут на замену изношенным.

Средства на приобретение автобусов были выделены из краевого бюджета. Транспортные средства «ПАЗ» оснащены средствами двухсторонней связи, системой ГЛОНАСС, датчиком уровня топлива и тахографом. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По словам министра образования региона Светланы Маковской, ежедневно по школьным маршрутам выезжают 716 автобусов в 49 муниципалитетах. Они перевозят порядка 21 тыс. школьников. Новые автобусы взамен изношенных поступают в регион ежегодно. В 2019 году Красноярский край закупил 25 автобусов за счет регионального бюджета. Еще 70 автобусов поступили за счет федерального бюджета.

В середине ноября Мурманская область получила шесть новых автобусов. Транспортные средства для школ были закуплены за счет федерального бюджета.